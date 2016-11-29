Россиян, имеющих в хозяйстве скот, лишат социальных пособий

Эксперты считают, что это необходимо для борьбы с бедностью
Комитет гражданских инициатив (КГИ) предлагает ввести новые критерии нуждаемости для людей, которые претендуют на социальную поддержку. В частности, гражданам, которые имеют в собственности второе жилье, новый автомобиль, сельскохозяйственную технику или скот, предлагается не предоставлять социальных пособий. Об этом газета «Известия» сообщает, ссылаясь на доклад КГИ «Повышение эффективности и результативности социальной защиты за счет развития программ адресной поддержки нуждающихся», где содержатся соответствующие рекомендации.
По мнению экспертов, политически такое решение может оказаться болезненным, однако оно необходимо для борьбы с бедностью.
Отметим, что КГИ возглавляет заместитель председателя Экономического совета при президенте Алексей Кудрин.
Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:
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