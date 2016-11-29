Россиян, имеющих в хозяйстве скот, лишат социальных пособий

Комитет гражданских инициатив (КГИ) предлагает ввести новые критерии нуждаемости для людей, которые претендуют на социальную поддержку. В частности, гражданам, которые имеют в собственности второе жилье, новый автомобиль, сельскохозяйственную технику или скот, предлагается не предоставлять социальных пособий. Об этом газета «Известия» сообщает, ссылаясь на доклад КГИ «Повышение эффективности и результативности социальной защиты за счет развития программ адресной поддержки нуждающихся», где содержатся соответствующие рекомендации.

По мнению экспертов, политически такое решение может оказаться болезненным, однако оно необходимо для борьбы с бедностью.

Отметим, что КГИ возглавляет заместитель председателя Экономического совета при президенте Алексей Кудрин.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

В пользу бедных