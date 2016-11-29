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Россиян, имеющих в хозяйстве скот, лишат социальных пособий

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Эксперты считают, что это необходимо для борьбы с бедностью

Комитет гражданских инициатив (КГИ) предлагает ввести новые критерии нуждаемости для людей, которые претендуют на социальную поддержку. В частности, гражданам, которые имеют в  собственности второе жилье, новый автомобиль, сельскохозяйственную технику или скот, предлагается не предоставлять социальных пособий. Об этом газета «Известия» сообщает, ссылаясь на доклад КГИ «Повышение эффективности и результативности социальной защиты за счет развития программ адресной поддержки нуждающихся», где содержатся соответствующие рекомендации.   

По мнению экспертов, политически такое решение может оказаться болезненным, однако оно необходимо для борьбы с бедностью. 

Отметим, что КГИ возглавляет заместитель председателя Экономического совета при президенте Алексей Кудрин. 

Более подробно читайте  в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

В пользу бедных  

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Россиян, имеющих в хозяйстве скот, лишат социальных пособий

Эксперты считают, что это необходимо для борьбы с бедностью

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