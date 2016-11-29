Водительское удостоверение можно будет предъявить при покупке алкоголя

Перечень документов, которые позволяют установить возраст покупателя спиртных напитков, может пополнить водительское удостоверение. Минпромторг подготовил соответствующий проект постановления правительства.

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на имеющееся в распоряжении газеты письмо Минпромторга одному из ритейлеров, глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев и представители двух розничных сетей осведомлены о готовящихся изменениях.

По словам руководителя АКОРТ, со ссылкой на одного из ритейлеров, поводом для расширения списка документов, предъявление которых дает право приобретать алкогольную продукцию, стала юридическая коллизия.

«Дело в том, что аналогичный перечень документов для покупки сигарет и других табачных изделий уже включает в себя водительские права», - сообщил газете Ломакин-Румянцев.

При этом он подчеркнул, что считает инициативу Минпромторга полезной.

По информации издания, соответствующее постановление вступит в силу с 31 марта следующего года.