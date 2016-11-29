Минтруд РФ планирует довести пособие по безработице до 8 тыс. рублей.

Об этом заявил директор департамента занятости министерства Михаил Кирсанов.

«В плане – доведение пособия по безработице до уровня прожиточного минимума» – цитирует его «РИА Новости».

Но пока законопроект о повышении пособия до 7,5-8 тыс. рублей находится в разработке.

Кирсанов заметил, что в следующем году выплаты останутся прежними – от 850 до 4900 рублей.

В федеральном бюджете уже предусмотрена сумма в 43млн рублей на эти выплаты.

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