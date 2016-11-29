СМИ: в российских школах может появиться «Православная культура»

В российских школах может появиться предмет «Православная культура», охватывающий весь период обучения, с 1-го по 11-й классы.



Как пишет газета «Коммерсант», со ссылкой на письмо 36 членам Федерального учебно-методического объединения (УМО) по общему образованию, если документ будет одобрен, курс православия станут массово вводить в школах по просьбе Минобрнауки и региональных епархий.



Весь курс «Православной культуры» предлагается разделить на три блока для детей с 1-го по 4-й класс, с 5-го по 9-й класс и уроки для 10-11-х классов. При этом предлагается проводить уроки в отведенное для необязательных предметов (по закону на них отводится 30% учебного плана) время.



Издание отмечает, что заочное голосование по этому вопросу продлится до ближайшей среды, 30 ноября.



В министерстве образования и науки эту информацию пока не комментируют.



В конце сентября президент Российской академии образования (РАН) Людмила Вербицкая предлагала ввести в обязательный курс школьной программы Библию, убрав ряд произведений Федора Достоевского и «Войну и мир» Льва Толстого.

Свое предложение Вербицкая пояснила тем, что, по ее мнению, глубину произведений таких классиков, как Достоевский и Толстой, ребенок понять не может. Она считает, что сложные философские вопросы и рассуждения будут сложны для восприятия школьника.

