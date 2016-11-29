В Таиланде официально провозглашен новый король

Новым королем Таиланда — Рамой Х — провозглашен Маха Вачиралонгкорн. 64-летний монарх — единственный сын скончавшегося короля Пхумипхон Адулъядета (Рама IX).

Наследника престола пригласил занять трон председатель Национальной законодательной ассамблеи (парламента) королевства Помпет Вичитчончай в ходе специальной сессии.

После он поздравил всех присутствующих с восшествием нового короля на престол. Собравшиеся прокричали: «Да здравствует король!», — передает ТАСС.

После этого заседание ассамблеи, на котором сам Маха Вачиралонгкорн не присутствовал, было закрыто.