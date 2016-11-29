Двое детей погибли в пожаре в Красноярском крае

В результате пожара в Красноярском крае трагически погибли двое малолетних детей.



Как сообщает пресс-служба СК РФ по региону, сегодня около 10 часов утра (6.00 мск) на пуль дежурного поступила информация о том, что в селе Шалинское Манского района в результате возгорания частного жилого дома погибли двое мальчиков-двойняшек 2013 года рождения.



Отмечается, что их братья 2014 и 2015 года рождения были доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом.



По предварительной версии, пожар возник из-за неосторожного обращения детей с огнем, когда их мать спала. 23-летняя женщина успела вынести только двоих детей из-за сильно разбушевавшегося пожара.



В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

