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Двое детей погибли в пожаре в Красноярском крае

По версии следствия, трагедия произошла из-за того, что трехлетние дети баловались с огнем

В результате пожара в Красноярском крае трагически погибли двое малолетних детей.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по региону, сегодня около 10 часов утра (6.00 мск) на пуль дежурного поступила информация о том, что в селе Шалинское Манского района в результате возгорания частного жилого дома погибли двое мальчиков-двойняшек 2013 года рождения.

Отмечается, что их братья 2014 и 2015 года рождения были доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом.  

По предварительной версии, пожар возник из-за неосторожного обращения детей с огнем, когда их мать спала. 23-летняя женщина успела вынести только двоих детей из-за сильно разбушевавшегося пожара.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Двое детей погибли в пожаре в Красноярском крае

По версии следствия, трагедия произошла из-за того, что трехлетние дети баловались с огнем

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