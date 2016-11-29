Новым министром здравоохранения США станет конгрессмен Прайс

Республиканец Томас Прайс, член палаты представителей конгресса США, станет новым министром здравоохранения и социальных служб в новой администрации Дональда Трампа.

Об этом сообщила в своей электронной версии газета The New York Times.

Как сообщает издание со ссылкой на источники, избранный президент уже определился с кандидатурой Прайса. Официальное объявление о назначении на пост, по информации газеты, последует уже сегодня.

Эти сведения также подтверждают источники агентств Reuters и АР, телекомпании CNN и газеты The Wall Street Journal.

62-летний Томас Прайс — член нижней палаты конгресс от штата Джорджия с 2005 года. С 2015 года он возглавляет бюджетный комитет палаты представителей. В мае этого года конгрессмен официально объявил о поддержке Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Также известно, что Прайс является противником системы обязательного медицинского страхования, введенной действующим президентом Америки Бараком Обамой.