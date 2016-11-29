Президент Южной Кореи готова досрочно покинуть свой пост

Президент Республики Корея Пак Кын Хе выступила перед гражданами страны и принесла им свои извинения в связи с коррупционным скандалом в ее окружении. Президент заявила, что готова покинуть свой пост досрочно.

«Еще раз прошу прощения у народа за свою неискренность», — сказала Пак Кын Хе в ходе телевизионного обращения к нации.

Глава государства подчеркнула, что ее дальнейшая судьба находится в руках парламента страны.

«Я предлагаю парламенту принять решение касательно моего будущего, включая и сокращение срока моего президентства», — сказала Пак Кын Хе.

Напомним, 20 ноября прокуратура Южной Кореи распространила промежуточные результаты расследования по делу близкой подруги лидера страны Чхве Сун Силь. Ей, а также двум бывшим сотрудникам администрации Пак Кын Хе предъявлены обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебным положением, передает ТАСС.



Как полагает следствие, подозреваемые заставили более 50 компаний республики перечислить несколько десятков миллионов долларов на счета двух контролируемых Сун Силь фонда, которые были созданы специально для этой цели. Следователи считают, что Пак Кын Хе как минимум была в курсе происходящего и, скорее всего, принимала в этом непосредственное участие.