СМИ сообщили о выживших в крушении самолета в Колумбии

Мэр города Рионегро (департамента Антьокия, Колумбия) Эрнан де Хесус Оспина сообщил о нескольких выживших после крушения авиалайнера на северо-западе страны.



Их число, по данным радиостанции 360 Radio Colombia, равняется пяти. В свою очередь, агентство AFP информирует о 6 выживших.



Ранее сообщалось, что 10 человек госпитализированы.

Официальной информации пока нет.

Напомним, самолет, на борту которого находились 81 человек (72 пассажира и 9 членов экипажа) потерпел крушения неподалеку от аэропорта города Медельин в горной местности.

Fotos que circulam na Colômbia sobre a queda do avião da Chapecoense. pic.twitter.com/MqJmlGhUPv — Roni Molinari (@Roni_Molinari) 29 ноября 2016 г.

Среди пассажиров, были футболисты бразильского клуба «Шапокоэнсе», летевшие на матч Копа Судамерикана против «Атлетико Насьональ», который должен был пройти в ночь на 1 декабря по московскому времени.

