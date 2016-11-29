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СМИ сообщили о выживших в крушении самолета в Колумбии

На борту воздушного судна находился 81 человек, среди которых были футболисты бразильско клуба «Шапекоэнсе», выступающего в серии А чемпионата Бразилии

Мэр города Рионегро (департамента Антьокия, Колумбия) Эрнан де Хесус Оспина сообщил о нескольких выживших после крушения авиалайнера на северо-западе страны.

Их число, по данным радиостанции 360 Radio Colombia, равняется пяти. В свою очередь, агентство AFP информирует о 6 выживших.

Ранее сообщалось, что 10 человек госпитализированы.

Официальной информации пока нет.

Напомним, самолет, на борту которого находились 81 человек (72 пассажира и 9 членов экипажа) потерпел крушения неподалеку от аэропорта города Медельин в горной местности.

Среди пассажиров, были футболисты бразильского клуба «Шапокоэнсе», летевшие на матч Копа Судамерикана против «Атлетико Насьональ», который должен был пройти в ночь на 1 декабря по московскому времени.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

СМИ сообщили о выживших в крушении самолета в Колумбии

На борту воздушного судна находился 81 человек, среди которых были футболисты бразильско клуба «Шапекоэнсе», выступающего в серии А чемпионата Бразилии

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