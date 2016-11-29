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Вторник,
29 ноября
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Сбивший насмерть пешехода священник скрылся на BMW с места ДТП

Задержанный Николай Левкин признался, что в момент аварии за рулем автомобиля был он

Священник Николай Левкин на BMW, насмерть сбивший 52-летнего мужчину, стоявшего на разделительной полосе в центре Москвы, скрылся с места ДТП. Прибывшие через пять минут на место происшествия полицейские не обнаружили виновника аварии.

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте в Москве, сообщает Life.ru. По словам очевидца происшествия, двигавшегося по встречной полосе, автомобиль BMW черного цвета наехал на мужчину, в результате чего того отбросило на несколько метров на полосу движения противоположного потока. Пострадавший упал под колеса автомобиля Hyundai, водитель которого сразу затормозил и вызвал скорую помощь и полицию.

Приехавшие через несколько минут медики констатировали смерть мужчины.

Водитель на BMW, по словам свидетеля происшествия, скрылся в сторону области. 

Оперативники при осмотре места происшествия обнаружили кусок зеркала автомобиля виновника, по которому определили точную модель иномарки. Автомобиль с характерными повреждениями был сразу объявлен в розыск. Полицейские нашли машину и водителя почти через 12 часов после ДТП.

Задержанный 45-летний священник Николай Левкин признался, что именно он был за рулем BMW в момент аварии. По факту наезда на пешехода и последующей его смерти возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего. Николай Левкин служил клириком в храме Всех Святых на Кулишках, сообщают Дни.Ру. В 1997 году он был рукоположен в сан диакона, а позднее — в сан пресвитера.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Сбивший насмерть пешехода священник скрылся на BMW с места ДТП

Задержанный Николай Левкин признался, что в момент аварии за рулем автомобиля был он

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