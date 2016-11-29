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Со склада в Москве похитили партию красной икры на 40 млн рублей

Деликатес предназначался для предновогодней продажи

Партию икры, стоимостью почти 40 млн рублей, похитили со склада неизвестные на востоке Москвы. В пресс-службе столичной полиции уточнили, что деликатес предназначался для предновогодней продажи.

Инцидент, о котором сообщил генеральный директор коммерческой фирмы, специализирующейся на продаже морепродуктов, произошел на Электродной улице.

Полиция установила, что злоумышленники проникли на склад, пропилив отверстие в стене. Это позволило им похитить контейнеры с лососевой икрой общей стоимостью более 40 млн рублей, сообщает сайт НТВ.Ru.

Возбуждено уголовное дело, сотрудниками правоохранительных органов проводятся мероприятия для установления и поимки грабителей.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Со склада в Москве похитили партию красной икры на 40 млн рублей

Деликатес предназначался для предновогодней продажи

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