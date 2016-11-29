Гособоронзаказ по линии Роскосмоса могут сократить

Гособоронзаказ по линии Роскосмоса может быть сокращен. К этому может привести очередной секвестр Федеральной космической программы (ФКП) на 2016-2017 годы, заявил первый замглавы госкорпорации Александр Иванов.

«Сейчас очередной секвестр (Федеральной космической программы), мы разбираемся, как нам защитить гособоронзаказ», — сказал Иванов в ходе научной конференции, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что бюджетное финансирование Федеральной космической программы в следующем году собираются сократить на 12 млрд рублей по сравнению с 2016 годом.