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Гособоронзаказ по линии Роскосмоса могут сократить

Об этом заявил первый замглавы госкорпорации Александр Иванов

Гособоронзаказ по линии Роскосмоса может быть сокращен. К этому может привести очередной секвестр Федеральной космической программы (ФКП) на 2016-2017 годы, заявил первый замглавы госкорпорации Александр Иванов.

«Сейчас очередной секвестр (Федеральной космической программы), мы разбираемся, как нам защитить гособоронзаказ», — сказал Иванов в ходе научной конференции, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что бюджетное финансирование Федеральной космической программы в следующем году собираются сократить на 12 млрд рублей по сравнению с 2016 годом.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Гособоронзаказ по линии Роскосмоса могут сократить

Об этом заявил первый замглавы госкорпорации Александр Иванов

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