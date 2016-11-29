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В Нижегородской области 2 человека погибли в ДТП с автобусом

Еще 6 человек пострадали

В Нижегородской области 2 человека погибли и 6 пострадали в результате ДТП с автобусом.

Инцидент произошел накануне в Арзамасе. Маршрутный автобус «ЛиАЗ» столкнулся с легковым автомобилем Ford Mondeo, водитель которого не справился с управлением. Жертвами аварии стали 32-летний водитель и 35-летний пассажир легковушки. За медицинской помощью обратились 6 пассажиров автобуса.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии, сообщает «Свободная пресса».

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

В Нижегородской области 2 человека погибли в ДТП с автобусом

Еще 6 человек пострадали

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