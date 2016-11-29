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Байкер Хирург предложил Путину дополнить герб России символами СССР

В Кремле пока никак не отреагировали на инициативу Александра Залдостанова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Лидер клуба байкеров «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу Хирург предложил президенту России Владимиру Путину внести изменения в герб страны. 

По мнению Александра Залдостанова, двуглавого орла следует дополнить советскими символами — звездой Победы, колосьями и лучами солнца. Согласно замыслу байкера, это должно закрепить преемственность между Российской Федерацией, советской и императорской Россией.

«Нынешний герб — двуглавый орел — это преемственность от Российской империи. Но мы должны также показать, что родом из СССР — из гагаринского броска в космос, первого спутника, могучей Советской армии и, конечно, титанической, священной победы в Великой Отечественной войне», — цитирует RT Залдостанова.

Идею байкеров одобрили «Коммунисты России», пишет «Русская планета».

Обновленный российский герб, в соответствии с проектом Хирурга, должен выглядеть так: в верхней части герба — красная пятиконечная звезда Победы, обрамленная золотой каймой. Двуглавый орел видится автору проекта в лучах золотого солнца и в обрамлении колосьев.

Официальной реакции Кремля на инициативу Александра Залдостанова пока не поступало.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Байкер Хирург предложил Путину дополнить герб России символами СССР

Байкер Хирург предложил Путину дополнить герб России символами СССРВ Кремле пока никак не отреагировали на инициативу Александра Залдостанова

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