Байкер Хирург предложил Путину дополнить герб России символами СССР

Лидер клуба байкеров «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу Хирург предложил президенту России Владимиру Путину внести изменения в герб страны.

По мнению Александра Залдостанова, двуглавого орла следует дополнить советскими символами — звездой Победы, колосьями и лучами солнца. Согласно замыслу байкера, это должно закрепить преемственность между Российской Федерацией, советской и императорской Россией.

«Нынешний герб — двуглавый орел — это преемственность от Российской империи. Но мы должны также показать, что родом из СССР — из гагаринского броска в космос, первого спутника, могучей Советской армии и, конечно, титанической, священной победы в Великой Отечественной войне», — цитирует RT Залдостанова.

Идею байкеров одобрили «Коммунисты России», пишет «Русская планета».



Обновленный российский герб, в соответствии с проектом Хирурга, должен выглядеть так: в верхней части герба — красная пятиконечная звезда Победы, обрамленная золотой каймой. Двуглавый орел видится автору проекта в лучах золотого солнца и в обрамлении колосьев.

Официальной реакции Кремля на инициативу Александра Залдостанова пока не поступало.