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Глава «Роскосмоса» назначил своим первым замом экс-замглавы «Росатома»

Эту должность займет Татьяна Ельфимова

Фото: rosatomflot.ru

Глава «Роскосмоса» Игорь Комаров назначил своим первым заместителем Татьяну Ельфимову, которая перешла в корпорацию из «Росатома».

Ранее стало известно, что статс-секретарь — заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса Татьяна Ельфимова покидает свой пост, так как переходит на новую работу, сообщает «РИА Новости».

Ельфимова будет заниматься вопросами финансов, экономики, имущества и контрактно-договорных отношений.

«Уверен, что с учетом своего уникального опыта Татьяна Леонидовна справится с возложенными на нее задачами», — заявил Комаров.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Глава «Роскосмоса» назначил своим первым замом экс-замглавы «Росатома»

Глава «Роскосмоса» назначил своим первым замом экс-замглавы «Росатома»Эту должность займет Татьяна Ельфимова

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