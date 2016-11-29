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Москвичка устроила драку в салоне троллейбуса

Нападавшая была вооружена ножом

Устроившая драку в салоне автобуса девушка задержана. Сообщается, что 22-летняя москвичка сидела рядом с ребенком с ножом в руке и маской на лице. Как пояснили в пресс-службе главка МВД России по Москве, заметив, что девушка вооружена, один из пассажиров выяснил, что ребенок незнаком с ней, и попросил его пересесть. Когда же он обратился к девушке, та набросилась на него. Молодому человеку удалось скрутить и обезвредить агрессивную пассажирку и задержать ее до приезда полиции.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщает сетевое издание m24.ru.

Против девушки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Москвичка устроила драку в салоне троллейбуса

Нападавшая была вооружена ножом

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