Москвичка устроила драку в салоне троллейбуса

Устроившая драку в салоне автобуса девушка задержана. Сообщается, что 22-летняя москвичка сидела рядом с ребенком с ножом в руке и маской на лице. Как пояснили в пресс-службе главка МВД России по Москве, заметив, что девушка вооружена, один из пассажиров выяснил, что ребенок незнаком с ней, и попросил его пересесть. Когда же он обратился к девушке, та набросилась на него. Молодому человеку удалось скрутить и обезвредить агрессивную пассажирку и задержать ее до приезда полиции.



В результате инцидента никто не пострадал, сообщает сетевое издание m24.ru.



Против девушки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».