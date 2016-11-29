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Начальник колонии в Туве брал взятки баранами

Возбуждено уголовное дело

В республике Тува предъявлено обвинение в получении взятки 39-летнему временно исполняющему обязанности начальника колонии-поселения № 3.

Следствие полагает, что в ноябре этого года он предоставил одному из осужденных длительный выезд из колонии и взамен получил пять баранов.

В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом, сообщает «Лента.ру».

Напомним, 2 ноября СКР возбудил уголовное дело в отношении начальника уголовно-исполнительной инспекции московского управления ФСИН (УФСИН) Евгения Вербецкого и его заместителя Романа Клименко. Они обвиняются в том, что вступили в преступный сговор для получения взятки от начальника одного из филиалов учреждения, входящих в структуру УФСИН по Москве.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Начальник колонии в Туве брал взятки баранами

Возбуждено уголовное дело

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