В Брянске избили пятерых полицейских и повредили машину ГИБДД

По факту нападения на пятерых полицейских в Брянской области возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в поселке Большое Полпино 27 ноября.

По версии следствия, автоинспекторы попытались остановить машину Lada для проверки, но водитель проигнорировал требования. Полицейские начали преследовать подозрительный автомобиль и возле одного из частных домов предприняли попытку задержать нарушителя.



На защиту водителя Lada вышли местные жители. Они избили людей в форме, а также повредили служебный автомобиль ГИБДД. После чего скрылись с места происшествия. Правоохранители получили травмы различных степеней тяжести, пишет NASHBRYANSK.RU.

В настоящее время устанавливают личности людей, которые напали на полицейских и выясняют все обстоятельства произошедшего.

