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Сиделкам и репетиторам предоставят налоговые каникулы

Самозанятым гражданам дадут два года на то, чтобы определиться

Закон, предусматривающий двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан после постановки на учет в налоговых органах одобрен Советом Федерации.

Документ гласит, что самозанятые граждане по истечении двухлетнего срока должны будут определиться: прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальными предпринимателями или же уплачивать НДФЛ по ставке 13%.

Действие закона распространяется на три категории самозанятых граждан России: сиделки и няни, репетиторы и те, кто работает в сфере уборки и ведения домашнего хозяйства, передает ТАСС.

Сенаторы решили предоставить таким категориям граждан налоговые преференции, однако было отмечено, что эта проблема требует комплексного подхода.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Сиделкам и репетиторам предоставят налоговые каникулы

Самозанятым гражданам дадут два года на то, чтобы определиться

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