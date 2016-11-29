Сиделкам и репетиторам предоставят налоговые каникулы

Закон, предусматривающий двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан после постановки на учет в налоговых органах одобрен Советом Федерации.

Документ гласит, что самозанятые граждане по истечении двухлетнего срока должны будут определиться: прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальными предпринимателями или же уплачивать НДФЛ по ставке 13%.

Действие закона распространяется на три категории самозанятых граждан России: сиделки и няни, репетиторы и те, кто работает в сфере уборки и ведения домашнего хозяйства, передает ТАСС.

Сенаторы решили предоставить таким категориям граждан налоговые преференции, однако было отмечено, что эта проблема требует комплексного подхода.