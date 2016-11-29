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Сын экс-тренера ЦСКА летел на самолете, разбившимся в Колумбии

Сын Паулу Пайшау Андерсон значится в списке, опубликованном управлением гражданской авиации

На борту авиалайнера, который потерпел крушение в Колумбии, находился Андерсон Пайшау, сын экс-тренера московского ЦСКА по физподготовке Паулу Пайшау.

Как сообщает RT, Пайшау-младший, как и отец, стал футбольным тренером. Он входит в штаб футбольного клуба «Шапекоэнсе», который летел на разбившемся самолете на финал Копа Судамерикана (Южноамериканского кубка), против «Атлетико Насьональ». 

Имя специалиста фигурирует в списке, опубликованном управлением гражданской авиации Колумбии в Facebook.

В документе указаны имена и даты рождения 72 человек, в том числе членов футбольного клуба «Шапекоэнсе» и 22 сопровождавших их журналистов.

Напомним, самолет потерпел крушение неподалеку от аэропорта города Медельин в горной местности. На его борту находилось 72 пассажира и 9 членов экипажа.

По последним данным, в авиакатастрофе выжило 13 человек. Среди них защитник Алан Рушела, вратари Маркос Данило и Джексон Фольман, а также стюардесса Химена Суарес.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Сын экс-тренера ЦСКА летел на самолете, разбившимся в Колумбии

Сын Паулу Пайшау Андерсон значится в списке, опубликованном управлением гражданской авиации

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