Сын экс-тренера ЦСКА летел на самолете, разбившимся в Колумбии

На борту авиалайнера, который потерпел крушение в Колумбии, находился Андерсон Пайшау, сын экс-тренера московского ЦСКА по физподготовке Паулу Пайшау.

Как сообщает RT, Пайшау-младший, как и отец, стал футбольным тренером. Он входит в штаб футбольного клуба «Шапекоэнсе», который летел на разбившемся самолете на финал Копа Судамерикана (Южноамериканского кубка), против «Атлетико Насьональ».

Имя специалиста фигурирует в списке, опубликованном управлением гражданской авиации Колумбии в Facebook.



В документе указаны имена и даты рождения 72 человек, в том числе членов футбольного клуба «Шапекоэнсе» и 22 сопровождавших их журналистов.

Напомним, самолет потерпел крушение неподалеку от аэропорта города Медельин в горной местности. На его борту находилось 72 пассажира и 9 членов экипажа.



По последним данным, в авиакатастрофе выжило 13 человек. Среди них защитник Алан Рушела, вратари Маркос Данило и Джексон Фольман, а также стюардесса Химена Суарес.

