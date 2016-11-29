В Иркутске задержали дачных воров, снимавших процесс кражи на видео

Полицейские задержали двух человек, подозреваемых в кражах из дачных домов под Иркутском, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Ими оказались два молодых человека 18 и 22 лет, которые промышляли воровством имущества в садоводствах и попали под подозрение полиции. Один из них был ранее судим, второй — безработный.

«В ходе личного досмотра у одного из задержанных был обнаружен сотовый телефон, на который он снимал весь процесс проникновения на дачи, сопровождая его подробными комментариями», — отметили в пресс-службе.

Один из подозреваемых, снимавший процесс кражи на видео, поблагодарив хозяина за «жирный улов», описывает ограбление так: «В романтическом настроении, аккуратненько вошли через окошечко, вышли, как всегда, через дверочку».



Обнаруженные в мобильном телефоне видеозаписи приобщены к делу как вещественное доказательств, передает ИА IrkutskMedia.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Задержанных поместили в изолятор временного содержания, их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Подозреваемым грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

