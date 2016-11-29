МИД РФ опроверг информацию о секретных переговорах с Пакистаном

Россия не ведет секретных переговоров с Пакистаном по экономическим проектам. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Появившиеся в пакистанских СМИ сообщения о секретных переговорах между Россией и Пакистаном о реализации проектов в рамках создаваемого пакистано-китайского экономического коридора не соответствуют действительности», — говорится в официальном комментарии ведомства, опубликованном на сайте МИД РФ.

В то же время в заявлении МИД отмечается, что с властями Пакистана не обсуждается возможность участия российской стороны в данной экономической инициативе, передает «Федеральное агентство новостей».

В сообщении подчеркивается, что торгово-экономическое сотрудничество России и Пакистана имеет «самостоятельную ценность» и действия Москвы «нацелены на его дальнейшее укрепление».

«Реализация российскими компаниями деловых проектов в Пакистане, включая намеченное строительство газопровода «Север–Юг» из Карачи в Лахор, осуществляется на двусторонней основе», — отмечается в сообщении.



Напомним, ранее пакистанские СМИ сообщили, что Россия якобы выразила заинтересованность в китайско-пакистанском экономическом коридоре.