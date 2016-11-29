Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
29 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

РФ направила Египту материалы по авиасообщению

Теперь остается ждать реакции и согласования по внутрегосударственным процедурам, сообщил министр транспорта РФ

РФ направила Египту все материалы, связанные с межправсоглашением об авиасообщении.

«Мы направили все материалы по данному соглашению египетской стороне и ждем от них реакции и согласования по внутригосударственным процедурам», — сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, передает ТАСС.

Соколов добавил, что Россия пока не получала приглашение посетить Египет, чтобы провести проверку аэропортов на авиационную безопасность.

Ранее заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов сообщил, что российская делегация авиаспециалистов может посетить Египет, чтобы провести проверку в египетских воздушных гаванях в течение недели после получения приглашения от Египта.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

РФ направила Египту материалы по авиасообщению

Теперь остается ждать реакции и согласования по внутрегосударственным процедурам, сообщил министр транспорта РФ

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Инфографика

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке