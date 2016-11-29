РФ направила Египту материалы по авиасообщению

РФ направила Египту все материалы, связанные с межправсоглашением об авиасообщении.

«Мы направили все материалы по данному соглашению египетской стороне и ждем от них реакции и согласования по внутригосударственным процедурам», — сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, передает ТАСС.

Соколов добавил, что Россия пока не получала приглашение посетить Египет, чтобы провести проверку аэропортов на авиационную безопасность.

Ранее заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов сообщил, что российская делегация авиаспециалистов может посетить Египет, чтобы провести проверку в египетских воздушных гаванях в течение недели после получения приглашения от Египта.

