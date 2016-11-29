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Вторник,
29 ноября
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Лера Кудрявцева призналась в тяжелой болезни

Телеведущая поделилась проблемами с подписчиками своей странички в соцсети

Известная телеведущая Лера Кудрявцева призналась своим поклонникам в тяжелой болезни. На своей страничке в Instagram она рассказала, что уже несколько лет страдает от грыжи в позвоночнике.

«Восемь лет меня мучает грыжа в позвоночнике, стоять на каблуках для меня давно мучение, — объявила Кудрявцева. — Пару раз после длительных концертов в самолет вносили под руки».

Телеведущая также отметила, что пробовала разные методы лечения старой травмы, однако результата они не принесли.

«Иголки, банки, массажи, остеопатия, мануальщики — тыщ сто и всё ни о чем», — посетовала Кудрявцева.

Лера также отметила, что так и продолжала бы терпеть боль, если бы не травма ее мужа Игоря Макарова, с которым она прибыла в Германию, чтобы поддержать в лечении. Таким образом, Кудрявцева решила уделить внимание и собственному здоровью, и даже поделилась с подписчиками фотографией с доктором Хайнцем Харцманом, у которого будет проходить двухнедельное лечение в январе, сообщают «Дни.Ру». Она отметила, что он также является врачом Олимпийской сборной Германии и «ставил на ноги многих спортсменов».

8 лет меня мучает грыжа в позвоночнике, стоять на каблуках для меня давно мучение . Пару раз после длительных концертов в других городах в самолёт вносили под руки :( короче давняя история :((( иголки, банки, массажи , остеопатия , Мануальщики тыщ сто и все ни о чем . Травма старая, запущенная и как результат начала отниматься нога :(((( Вообщем то , если бы не травма у мужа и не срочный отъезд его в Германию , наверное так бы и ходила до поры до времени . ... В январе приезжаю сдаваться к этому доктору на 2 недели , работа муторная и долгая :( Этот врач Олимпийской сборной Германии Хайнц Харцман на ноги ставил многих спортсменов

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Лера Кудрявцева призналась в тяжелой болезни

Телеведущая поделилась проблемами с подписчиками своей странички в соцсети

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