В Ярославле закрыли старейшую в России табачную фабрику

Производитель сигарет Imperial Tobacco решил закрыть одну из двух своих фабрик на территории России из-за падения табачного рынка, роста акцизов и непростой ситуации в российской экономике.



Как сообщает пресс-служба компании, речь идет о фабрике в Ярославле, которая обеспечивала 284 рабочих места. На сегодняшний день мощности были задействованы лишь на 40%.



«На нас также сильно повлиял законодательный запрет на производство пачек с количеством сигарет свыше 20 штук. Закрытие производства — это неизбежный шаг, направленный на обеспечение функционирования нашего бизнеса в будущем», — сказал генеральный директор производства «Империал Тобакко Ярославль» Олега Дятлов.



Производство будет закрыто с 1 января 2017 года. Оставшиеся мощности компания перенесет на фабрику в Волгограде.



«Империал Тобакко Ярославль» — старейшая табачная фабрика в России, в прошлом известная как «Балканская звезда». Она была основана в 1850 году, а в 2008-м стала частью компании Imperial Tobacco.

Imperial Tobacco выпускает сигареты Davidoff, Gauloises, West, Parker & Simpson и др.



Табачные компании пытаются выживать в новых условиях. По данным ВЦИОМа, реализация эффективных антитабачных мер в России позволила снизить распространенность курения табака с 41% в 2009 году до 31% в 2016-м.



По данным глобального опроса Всемирной организации здравоохранения, с 2004 по 2015 год распространенность курения табака среди несовершеннолетних снизилась более чем в три раза.

