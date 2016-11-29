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Семь телохранителей президента Филиппин пострадали при атаке боевиков

Никто из мирных жителей не получил ранений

Семь телохранителей президента Филиппин Родриго Дутерте и двое солдат пострадали после покушения боевиков в преддверии его визита на юг страны в город Марави. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление президента и ВС страны.

«Мой отряд подвергся нападению. Служба безопасности президента пострадала от самодельного взрывного устройства. Но я туда поеду. Мне советовали отложить визит, но я сказал — нет. Мы поедем по тому же маршруту, если будет возможность», — приводит агентство слова филиппинского лидера.

Как сообщили в ВС страны, во время нападения террористов пострадали семь телохранителей Дутерте и двое местных солдат. Никто из мирных жителей не получил ранений.

По словам представителя вооруженных сил, ответственность за атаку, вероятно, лежит на террористической исламистской группировке «Мауте», действующей на территории Филиппин.

В настоящий момент недалеко от города Будиг в провинции Южный Ланао проводится массированная операция против боевиков. Ранее «Мауте» заявила о союзе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Семь телохранителей президента Филиппин пострадали при атаке боевиков

Никто из мирных жителей не получил ранений

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