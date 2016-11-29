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«Крылья» выиграли очередной суд у агента Цаллагова на 21,7 млн

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение предыдущих двух инстанций по иску Дмитрия Агеева к самарскому футбольному клубу

Поволжский арбитражный суд оставил в силе решение отказать в удовлетворении иска агента Дмитрия Агеева в отношении футбольного клуба «Крылья Советов» о взыскании задолженности по комиссии за организацию продления контракта с игроком Ибрагимом Цаллаговым. Также «Крылья» вновь выиграли встречный иск на 13 млн рублей в отношении Агеева на предмет возвращения части выплаченных по этому договору средств. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе клуба.

«Сегодня в Арбитражном суде Поволжского округа состоялось заседание по кассационной жалобе Д.Н. Агеева на решение арбитражного суда Самарской области и постановления 11-го арбитражного апелляционного суда от 2.06.2016 г., которыми постановлено отказать в удовлетворении иска Агеева Д.Н. к ЗАО ПФК «Крылья Советов» о взыскании задолженности по агентскому договору (при переподписании полузащитника Ибрагима Цаллагова) в размере 8 млн 700 тыс. рублей и одновременно удовлетворить встречный иск ЗАО ПФК «Крылья Советов» к ИП Агееву о взыскании с последнего 13 млн рублей в качестве неосновательного обогащения. Решением Поволжского арбитражного суда от сегодняшнего числа кассационная жалоба оставлена без удовлетворения», — говорится в сообщении официальных представителей «Крыльев Советов».

Заседание суда, находящегося в Казани, прошло во вторник утром и закончилось в 10.19. «Крылья» выиграли суд в предпоследней инстанции. Теперь у Агеева есть шанс отстоять свои позиции только в Верхновном суде РФ.

Летом 2013 года Дмитрий Агеев был нанят предыдущим руководством «Крыльев» в качестве посредника при переговорах по заключению нового соглашения с Цаллаговым, у которого истекал контракт. Согласно договору, агент обязался за $450 тыс. обеспечить продление соглашения с Цаллаговым, что ему удалось сделать. 

В 2014 году пост гендиректора «Крыльев» покинул Денис Маслов, подписывавший договор с Агеевым. К этому моменту ему было перечислено 20 млн рублей, но новый менеджмент выплачивать остальные деньги отказался. Агент подал жалобу в палату по разрешению споров РФС. В феврале 2015 года было заключено мировое соглашение, по которому самарцы оставались должны еще $250 тыс. Эти условия клуб исполнил частично, после чего Агеев повторно обратился в палату с просьбой обязать «Крылья Советов» погасить долг. В октябре 2015 года палата оставила дело без рассмотрения — к этому моменту РФС упразднил институт футбольных агентов и все споры посредников с клубами могли решаться только в судах общей юрисдикции. Агеев подал иск в Арбитражный суд Самарской области, и в мае 2016 года проиграл в нем дело. В августе 11-й арбитражный суд оставил принятое решение в силе.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

«Крылья» выиграли очередной суд у агента Цаллагова на 21,7 млн

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение предыдущих двух инстанций по иску Дмитрия Агеева к самарскому футбольному клубу

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