Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
29 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В Минобороны РФ прокомментировали алармистские заявления Запада

В российском военном ведомстве рассказали, что подготовленные и аккуратные действия сирийских правительственных сил кардинально переломили ситуацию в Алеппо

В Минобороны РФ прокомментировали алармистские заявления дипломатов США, Британии и Франции о якобы «невероятных потерях» гражданского населения Алеппо в ходе операции сирийских правительственных войск, а также призывы некоторых немецких депутатов ввести новые антироссийские санкции.

«Удивительная слепота поражает наших западных коллег, как только дело доходит до оценки реальной обстановки в Алеппо», — заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в течение последних суток благодаря очень подготовленным и аккуратным действиям войск официального Дамаска удалось кардинально переломить ситуацию сирийском Алеппо.

Конашенков обратил внимание, что правительственным войскам Сирии удалось освободить от террористов почти половину земель восточных районов Алеппо, которые в последние годы были заняты боевиками.

Но главное, подчеркнул представитель Минобороны, освобождены более 80 тыс. сирийцев, которые впервые за долгое время получили в развернутых Россией гуманитарных центрах воду, еду и медицинскую помощь.

«Теперь выяснилось, что освобождение находившихся в заложниках у боевиков более 80 тыс. жителей Алеппо вовсе не входило в планы британского и французского МИДов, американского Госдепа и германского бундестага», — констатировал Конашенков.

Напомним, северо-восток Алеппо перешел под полный контроль сирийской правительственной армии. В течение прошедших суток от боевиков было очищено 14 кварталов, это около 300 тыс. жилых помещений.

Из районов, подконтрольных экстремистам, вышли более 8,5 тыс. мирных жителей, из них около 4 тыс. детей.

В течение суток более 140 боевиков прекратили сопротивление и вышли по предоставленным коридорам.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

В Минобороны РФ прокомментировали алармистские заявления Запада

В российском военном ведомстве рассказали, что подготовленные и аккуратные действия сирийских правительственных сил кардинально переломили ситуацию в Алеппо

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке