В Минобороны РФ прокомментировали алармистские заявления Запада

В Минобороны РФ прокомментировали алармистские заявления дипломатов США, Британии и Франции о якобы «невероятных потерях» гражданского населения Алеппо в ходе операции сирийских правительственных войск, а также призывы некоторых немецких депутатов ввести новые антироссийские санкции.

«Удивительная слепота поражает наших западных коллег, как только дело доходит до оценки реальной обстановки в Алеппо», — заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в течение последних суток благодаря очень подготовленным и аккуратным действиям войск официального Дамаска удалось кардинально переломить ситуацию сирийском Алеппо.

Конашенков обратил внимание, что правительственным войскам Сирии удалось освободить от террористов почти половину земель восточных районов Алеппо, которые в последние годы были заняты боевиками.



Но главное, подчеркнул представитель Минобороны, освобождены более 80 тыс. сирийцев, которые впервые за долгое время получили в развернутых Россией гуманитарных центрах воду, еду и медицинскую помощь.

«Теперь выяснилось, что освобождение находившихся в заложниках у боевиков более 80 тыс. жителей Алеппо вовсе не входило в планы британского и французского МИДов, американского Госдепа и германского бундестага», — констатировал Конашенков.

Напомним, северо-восток Алеппо перешел под полный контроль сирийской правительственной армии. В течение прошедших суток от боевиков было очищено 14 кварталов, это около 300 тыс. жилых помещений.



Из районов, подконтрольных экстремистам, вышли более 8,5 тыс. мирных жителей, из них около 4 тыс. детей.



В течение суток более 140 боевиков прекратили сопротивление и вышли по предоставленным коридорам.

