Пранкер Вован разыграл мэра Киева Виталия Кличко

Владимир Кузнецов (пранкер Вован) разыграл по телефону мэра Киева Виталия Кличко. Он рассказал, что во время разговора Кличко находился, очевидно, в ночном клубе.

«Там были громкая музыка и какие-то на заднем плане крики. Причем мы общались на достаточно такие серьезные, организационные темы», — цитирует Кузнецова «Лента.ру».

Пранкер также добавил, что разговор шел на английском языке. Запись разговора будет выложена в сеть в декабре.

Ранее «Известия» сообщали, что Кузнецов разыграл по телефону президента Украины Петра Порошенко, представившись президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

18 ноября правоохранительные органы Киргизии задержали местного жителя, который, как подозревает следствие, контактировал с российскими пранкерами, позвонившими Петру Порошенко.