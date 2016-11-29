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Пранкер Вован разыграл мэра Киева Виталия Кличко

Запись телефонного разговора будет выложена в Сеть в декабре

Владимир Кузнецов (пранкер Вован) разыграл по телефону мэра Киева Виталия Кличко. Он рассказал, что во время разговора Кличко находился, очевидно, в ночном клубе.

«Там были громкая музыка и какие-то на заднем плане крики. Причем мы общались на достаточно такие серьезные, организационные темы», — цитирует Кузнецова «Лента.ру».

Пранкер также добавил, что разговор шел на английском языке. Запись разговора будет выложена в сеть в декабре.

Ранее «Известия» сообщали, что Кузнецов разыграл по телефону президента Украины Петра Порошенко, представившись президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

18 ноября правоохранительные органы Киргизии задержали местного жителя, который, как подозревает следствие, контактировал с российскими пранкерами, позвонившими Петру Порошенко.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Пранкер Вован разыграл мэра Киева Виталия Кличко

Запись телефонного разговора будет выложена в Сеть в декабре

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