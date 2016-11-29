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На Кубани введен карантин из-за вспышки АЧС

Его ввели в трех районах Краснодарского края

В Краснодарском крае ввели карантин в радиусе 5 км от мест обнаружения очагов африканской чумы свиней (АЧС) в Павловском, Красноармейском и Тихорецком районах, сообщил ТАСС руководитель ветеринарного управления региона Георгий Джаилиди.

По его словам, карантин был введен после обнаружения трупа погибшей от АЧС свиньи, который нашли в лесозащитной полосе в 2,5 км севернее станицы Фастовецкой Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края.

Главный ветеринар отметил, что необходимо изменить порядок учета свиней в подсобных хозяйствах. Сегодня информацию о животных предоставляют только сами владельцы животных, передает ИА KrasnodarMedia.

Ранее руководство региона приняло решение установить санитарные блокпосты, для предупреждения распространения чумы свиней.

Эпидемия АЧС в Краснодарском крае в 2012-2013 годах нанесла серьезный ущерб экономике Кубани. Потери составили 266 тысяч голов. Основной ущерб понесли личные хозяйства. Численность свиней на них сократилась почти в 250 раз.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

На Кубани введен карантин из-за вспышки АЧС

Его ввели в трех районах Краснодарского края

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