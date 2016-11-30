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Не допросились

Омбудсмен Татьяна Москалькова — о том, без чего деятельность органов власти лишается смысла

Уполномоченный по правам человека получает много обращений — только за этот год уже свыше 40 тыс. Люди просят помощи. Ведь в нашей жизни случается всякое, и пока слишком многим приходится сталкиваться с несправедливостью, равнодушием, прямыми нарушениями своих обязанностей со стороны тех, кто обязан стоять на страже конституционных прав и свобод наших граждан. Не всегда я могу помочь: очень часто случается так, что проверка, проведенная в различных инстанциях, показывает, что те, кто писал в инстанции, требуют то, что по закону им не положено. Бывает, что и информация, которую они присылают, не соответствует действительности. Всё бывает. Однако каждое обращение у нас скрупулезно рассматривают — ведь, как утверждали еще в XVIII веке, «лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невиновного».

Особое внимание — самым страшным ситуациям, когда речь идет о том, что уже нельзя исправить... Такие всегда беру под личный контроль.

История, которую хочу рассказать, произошла несколько месяцев назад в курортной Ялте. 2 сентября заслуженный строитель, чернобылец Александр Иванович Стрекалин совершил самоубийство. 4 сентября ветеран умер в ожоговом центре симферопольской больницы.

Из лаконичных строк обращения, которое направила его вдова Мелья Селямиева, узнала следующее: больше 12 лет семья Александра Стрекалина арендовала пляжное кафе. Предприниматели не имели задолженности по арендной плате, налогам, обеспечивали работой свыше 100 человек. Хорошо подготовились к летнему сезону-2016, даже получили заверение от администрации, что никаких препятствий к дальнейшей работе нет. Однако 1 апреля в кафе вдруг отключили воду и свет. Затем последовали попытки захвата... «Во время захватов моему племяннику 13 лет сломали ключицу и он получил сотрясение головного мозга. Моему папе, участнику ВОВ, защитнику Севастополя, были нанесены телесные повреждения. Мне, моему мужу и брату также были нанесены телесные повреждения», — пишет в своем обращении Мелья Селямиева. Предприниматели подавали заявления и жалобы в правоохранительные органы, администрацию города... где только не пытались они найти защиту...

Бесполезно: уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений замяли, визиты незваных гостей продолжились. Восемь раз приезжали громить кафе. Полиции и прокуратуре удавалось пресекать эти действия, но «гости» продолжали вновь и вновь появляться с завидной регулярностью.

Несмотря на неоднократные обращения, никто из представителей администрации так и не вмешался в конфликт. Однако семья предпринимателей продолжала борьбу — 1 июня газета «Ялта» опубликовала заявление Александра Стрекалина: «Я не остановлюсь ни перед какими трудностями, потому что в отчаянии... <...> Учитывая ситуацию и чувствуя ответственность перед семьей, я официально заявляю, что совершу акт суицида у городской Доски почета, на которую был трижды занесен. <...> У меня хватит воли. Так жить нельзя. Я жду помощи».

Стрекалина не услышали, и помощь не пришла: 2 сентября очередная попытка снести кафе удалась, и часть помещения была демонтирована. Во время демонтажа отчаявшийся А.И. Стрекалин совершил самоубийство...

20 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», а жену Стрекалина признал потерпевшей. 29 сентября сессия ялтинского горсовета заслушала депутатскую группу, признавшую действия администрации и муниципальных учреждений по сносу кафе незаконными и постановила передать отчет в правоохранительные органы.

Казалось бы, справедливость восторжествовала? Но... «Но даже это их не остановило. Давление на мою семью продолжается. Я реально боюсь за свою жизнь и жизнь своих родных», — пишет в своем обращении Мелья Селямиева.

Человека уже не вернуть... Мелья Селямиева просит лишь защитить ее права и права ее семьи на продолжение работы в своем кафе, ведь все деньги вложены в бизнес и жить семье больше не на что...

Я поделилась этой историей потому, что даже из самых трагических событий нужно извлекать уроки: чтобы не повторилось подобное, нужно всегда помнить, что Закон — он один для всех, а кроме Закона есть еще и простые человеческие эмоции: желание понять, сочувствие, жалость. Похоже, иные чиновники и правоохранители из прекрасного города-курорта лишены их напрочь. В этом и во многом другом теперь будут разбираться Генеральная прокуратура и Следственный комитет РФ, куда я направила свои обращения.

Несколько слов в заключение.

Непростая история нашей страны отчетливо показывает: можно вкладывать миллиарды во что угодно: в импортозамещение, развитие инфраструктуры туризма, транспорт и коммуникации, но если главной целью всех этих рублевых вливаний не будет человек — его интересы, права и свободы, то финал будет привычный: «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Автор — уполномоченный по правам человека в РФ

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Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Не допросились

Не допросилисьОмбудсмен Татьяна Москалькова — о том, без чего деятельность органов власти лишается смысла

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Татьяна Москалькова

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