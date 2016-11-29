Трассу «Таврида» начнут строить, не дожидаясь разрешения экспертизы

Подготовительные работы по строительству трассы «Таврида» могут начаться с с момента подачи проектных документов на госэкспертизу, не дожидаясь ее разрешения. Такое решение приняли депутаты Госсовета Крыма во время его внеочередной сессии.



Как сообщил глава республиканского министерства транспорта Анатолий Волков, это позволит оптимизировать сроки строительства и ввода объекта в эксплуатацию, передает ИА «Крыминформ».

Таким образом, депутаты приняли в первом и втором чтениях проект закона «О вопросах регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи со строительством и реконструкцией некоторых объектов ФЦП».

Ранее и.о. начальника ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Игорь Кравченко сообщил, что подготовительные работы на трассе «Таврида» начнутся уже в этом году.

Автомобильная дорога Керчь–Феодосия–Белогорск–Симферополь–Бахчисарай является объектом федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Ее протяженность составит 300 км. Дорога соединить Керчь с Симферополем и Севастополем.



Трасса будет частично совпадать с уже построенной, в частности, на Керченском полуострове и на участке от Симферополя до Севастополя. Однако довольно протяженный участок трассы будет идти существующей дороги Симферополь–Феодосия.

Ранее «Известия» писали о том, что дорога будет проложена через село Совхозное Симферопольского района. Но, как заверили власти, права семей, проживающих в зоне строительства, будут соблюдены в полном объеме.

Напомним, стоимость трассы «Таврида» составляет 138,9 млрд рублей.