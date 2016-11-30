«Карлсена выбила из колеи тактика Карякина»

В понедельник в Нью-Йорке состоялась заключительная 12-я партия «классической» части матча за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным. Играя белыми, действующий чемпион мира Карлсен в рекордно короткие сроки свел партию к ничьей и на 30-м ходу предложил ее своему сопернику. Таким образом, 30 ноября 14-й чемпион мира сыграет с претендентом на шахматную корону из России в тай-брейке, который проводится в случае, если по итогам 12 партий по классическим шахматам победителя выявить не удается.

Решение фаворита матча Карлсена быстро завершить партию ничейным исходом вызвало волну возмущения со стороны экспертов.

— На мой взгляд, это было некрасиво, — заявил «Известиям» бывший главный тренер мужской сборной России, победитель Шахматной олимпиады-1992 Сергей Долматов. — Карлсен сделал ставку на быстрые шахматы, поэтому решил быстро завершить 12-ю партию. Еще после дебюта было ясно, что у Магнуса нет идеи, поэтому будет ничья. И он уклонился от борьбы. У Карякина шансов на победу черными в этой партии не было, поэтому для него исход наилучший.

По мнению известного российского гроссмейстера Александра Грищука, побеждавшего Карлсена в 2015 году на турнире в Сент-Луисе, 25-летнего норвежца не стоит осуждать за решение играть с Карякиным на ничью.

— Разочарования от хода 12-й партии нет — это получилось довольно забавно, я посмеялся, — сказал Грищук «Известиям». — Что тут негодовать? Человек имеет право поступать так, как хочет. Карлсен захотел сыграть вничью — он ее сделал. А Карякин играл черными — с него-то какой спрос? Так что всё закономерно — каждый остался при своем. Но мне кажется, это тревожный звонок для Карлсена, если он решил так отыграть последнюю партию в «классике». Это не самый хороший признак его текущего состояния.

Тай-брейк начнется с четырех партий в быстрые шахматы с ограничением времени в 25 минут для каждого игрока с добавлением 10 секунд после каждого хода. Если по итогам быстрых партий всё еще будет продолжаться ничья, гроссмейстерам предстоят четыре блиц-игры. Если и они не определят победителя, то Карякин и Карлсен разыграют так называемый «армагеддон» — партию, в которой у белых будет пять минут на ход, а у черных — четыре, но белые обязаны выиграть, иначе победа присуждается черным. С 2005 года россиянин и норвежец восемь раз играли между собой в быстрые шахматы. Оба побеждали по три раза и дважды играли вничью. При этом в блице из 12 партий Карлсен выиграл восемь, Карякин — три. Правда, последняя их встреча в этом формате на чемпионате мира-2015 по блицу завершилась победой россиянина.

— Многое будет зависеть от посторонних вещей вроде того, кто лучше выспится, — пояснил Долматов. — Оба соперника одинаково хороши в быстрых шахматах, поэтому в чисто спортивном плане выявить фаворита между ними не представляется возможным.

Иного мнения о влиянии сна на последний день противостояния придерживается Грищук.

— Взрослые мужчины могут один день не спать, и это не повлияет на это состояние, — отметил Грищук, трижды выигрывавший чемпионат мира по быстрым шахматам. — Если бессонница длится несколько дней во время матча, то это уже сильный минус в работе. А один день без сна — не страшно. Оба примерно на одном уровне играют в контроле (ограничение по времени на ход. — «Известия»). Другое дело, Карлсен, похоже, решил, что в четырех партиях у него шансы выше, чем в одной.

Сергею Карякину удалось продержаться в битве с Карлсеном до тай-брейка, несмотря на то что норвежец считался однозначным фаворитом матча.

— Карякин избрал очень своеобразную тактику. Он играл все партии на ничью, сильно от обороны, — подчеркнул Грищук. — Это принесло удачу и позволило ему дотянуть до блица. Точно так же, с помощью игры от обороны, можно преуспеть и в блице. Карлсен оказался в ужасной форме. Надо сказать, что еще больше из колеи его выбила тактика Сергея. Надо учесть, что у Магнуса в третьей и четвертой партиях два раза были выигранные позиции, но победить Карякина ему не удалось. В противном случае матч пошел бы по-другому, и Карлсен уже давно мог решить его исход. Но эти две упущенные победы подкосили его. И только к концу матча он более-менее пришел в себя.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

