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Александр Емельяненко готов вновь выйти на ринг

Вышедший на свободу знаменитый спортсмен уверен, что сможет снова выступать в лучших мировых бойцовских организациях

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Российский тяжеловес Александр Емельяненко заявил «Известиям», что готов продолжить профессиональную карьеру и рассчитывает вновь выступать на самом высоком уровне.

— Находясь в тюрьме, я постоянно поддерживал физическую форму, — рассказал Александр Емельяненко. — Конечно, у меня не было полноценных условий для занятий спортом, но сейчас, после небольшого отдыха, я вновь займусь серьезными тренировками. ММА — это моя жизнь. Я не вижу себя вне спорта. Мне всего 35 лет, и я уверен, что еще могу выйти на достаточно высокий уровень и бороться за серьезные достижения. Уже сейчас есть несколько интересных предложений, но пока рано о чем-то говорить. Для начала я хочу навестить мать, съездить на родину в Старый Оскол, а уже потом начну плотно тренироваться и готовиться к поединкам.

Ведущие российские промоутеры выразили готовность сотрудничать с бойцом. По их мнению, важную роль играет желание самого Емельяненко-младшего выступать в серьезных организациях.

— В случае с Александром Емельяненко всё будет зависеть только от одного фактора — его физической готовности, — рассказал «Известиям» основатель самой крупной промоутерской компании в России Fight Nights Камил Гаджиев. — Для нас не имеет значения, Емельяненко это или кто-то другой. В первую очередь боец должен быть конкурентоспособным. Не буду отрицать, фамилия Емельяненко у всех на слуху, но если Александр будет не готов физически, то мы не будем рассматривать его как бойца, которому готовы предложить бой в нашей организации. Скажу так: наши двери открыты для всех спортсменов. Самое важное — высокий уровень. Это является главным критерием при отборе. Всё остальное — не важно.

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко уверен, что у Емельяненко есть все возможности для того, чтобы вновь войти в топ лучших тяжеловесов мира.

— Емельяненко — отличный боец, у него есть все данные для того, чтобы выступать на самом высоком уровне и радовать болельщиков отличными результатами, — считает Александр Шлеменко. — Главное для него сейчас — изменить свой образ жизни. Тот образ жизни, который в итоге привел его в тюрьму. Искренне надеюсь, что у него всё получится. Это высококлассный тяжеловес с сильным тяжелым ударом. Он здорово проявил себя за океаном, и очень хотелось бы, чтобы Саша вернулся на былой уровень.

Александр Емельяненко — родной брат легендарного бойца ММА Федора Емельяненко. На его счету 31 бой в ММА, в 24 из которых он одержал победу. 35-летний боец — ярко выраженный нокаутер: в 17 поединках его соперники не могли продолжить встречу. Александр является многократным чемпионом мира и Европы по боевому самбо. На его счету победы над такими знаменитыми бойцами, как Сергей Харитонов и Боб Сапп. Трижды Александр Емельяненко выходил в финал престижного японского промоушена Pride, однако каждый раз терпел поражения — сначала проиграл хорвату Мирко Филипповичу, затем американцу Джошу Барнетту и бразильцу Фабрисио Вердуму.

19 мая 2015 года Александр был осужден за изнасилование на четыре с половиной года. В начале этой недели Борисоглебский городской суд принял решение об удовлетворении ходатайства Емельяненко об условно-досрочном освобождении, и спортсмен был выпущен на свободу. 

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Александр Емельяненко готов вновь выйти на ринг

Александр Емельяненко готов вновь выйти на рингВышедший на свободу знаменитый спортсмен уверен, что сможет снова выступать в лучших мировых бойцовских организациях

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