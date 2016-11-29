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Трамп предложил лишать гражданства США за сожжение национального флага

Избранный президент Штатов добавил, что людей, совершивших такое преступление, также можно наказывать тюремным сроком

Будущий президент США Дональд Трамп выступил с предложением лишать гражданства или сажать в тюрьму участников акций протеста, которые жгут американские флаги.

«Никому не позволено сжигать флаг Америки. Для тех, кто это делает, должны быть последствия — возможно, лишение гражданства или год в тюрьме!» — написал Трамп в Twitter.

На демонстрациях в Америке действительно нередко жгут национальный флаг. Суды обычно не преследуют такие действия, предпочитая рассматривать их как неизбежное (хотя и нежелательное) проявление свободы слова.

По сегодняшним законам американец может лишиться своего гражданства только вследствие собственных добровольных действий. Такими действиями являются присяга иностранному государству, служба в армии другой страны или формальный отказ от гражданства США.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Трамп предложил лишать гражданства США за сожжение национального флага

Избранный президент Штатов добавил, что людей, совершивших такое преступление, также можно наказывать тюремным сроком

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