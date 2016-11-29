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В Хабаровске заложили капсулу в основание агропромышленного парка

Полностью проект планируется реализовать до 2020 года

Церемония закладки капсулы в основание оптово-распределительного агропромышленного парка «АгроХаб» состоялась на площадке «Ракитное», которая входит в состав территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Хабаровск». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

На первом этапе возведения нового объекта будет построен оптово-распределительный центр мощностью хранения до 60 тыс. т в год сельхозпродукции. На втором этапе возведут агропромышленный парк, способный переработать в год до 88 тыс. т продукции. Ожидается, что проект будет реализован до 2020 года.

В настоящее время разработан проект планировки площадки «Ракитное», определены точки подключения к объектам инженерной инфраструктуры и график создания объектов инженерной инфраструктуры, синхронизированный с потребностями резидентов, передает ИА AmurMedia.

Агропромышленный парк «АгроХаб» будет заниматься переработкой мяса и рыбы, а также выпускать комбикорм и перемалывать муку. На новом промышленном объекте планируется разместить овощехранилище и зернохранилище.

Благодаря созданию нового предприятия несколько компаний намерены инвестировать в экономику Дальнего Востока более 65,5 млн рублей, где будут трудоустроены свыше 500 человек. Все проекты будут направлены на развитие сельского хозяйства и импортозамещение сырья и продуктов питания.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

В Хабаровске заложили капсулу в основание агропромышленного парка

Полностью проект планируется реализовать до 2020 года

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