Губернатор Петербурга уволил чиновника за «ремонт» дорог в Photoshop

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко уволил чиновника, который «отремонтировал» дорогу в Приморском районе при помощи программы Photoshop.



Полтавченко обратился к коллегам чиновника и призвал не повторять ошибок.

«Заниматься фотошопом — это просто глупо, какой-то детский лепет на лужайке. Не фотошопом надо заниматься, надо заниматься работой», — цитирует губернатора «Федеральное агентство новостей».

Полтавченко подчеркнул, что недостаточно создавать картинки и проводить красивые мероприятия в праздничные дни — власти должны ежедневно упорно работать, чтобы повысить уровень жизни горожан.

Резонансный случай произошел в начале ноября. Тогда жители Приморского района Петербурга уличили администрацию в том, что вместо того, чтобы на самом деле отремонтировать улицу, она обработала фотографию в Photoshop и опубликовала в интернете.