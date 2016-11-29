Опасный вирус рогатого скота выявили в Самарской области

Опасный вирус нодулярного дерматита, из-за которого может пострадать крупный рогатый скот, выявили в Самарской области. Заболевание обнаружили в пробах, взятых у полугодовалого бычка в Шигонском районе, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

По данным ведомства, в настоящее время для локализации очага инфекции и недопущения ее распространения в Шигонском районе проводится комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий.

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота — высокозаразное заболевание, которое поражает скот любого возраста. Его вирус вызывает характерные болезненные узелковые высыпания на коже. Вирус распространяется кровососными насекомыми, а также контактно и через зараженные вирусом корма. Для человека данное заболевание не представляет угрозы.