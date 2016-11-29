Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
29 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Опасный вирус рогатого скота выявили в Самарской области

Для локализации инфекции в Шигонском районе проводится комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий

Опасный вирус нодулярного дерматита, из-за которого может пострадать крупный рогатый скот, выявили в Самарской области. Заболевание обнаружили в пробах, взятых у полугодовалого бычка в Шигонском районе, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

По данным ведомства, в настоящее время для локализации очага инфекции и недопущения ее распространения в Шигонском районе проводится комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий.

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота — высокозаразное заболевание, которое поражает скот любого возраста. Его вирус вызывает характерные болезненные узелковые высыпания на коже. Вирус распространяется кровососными насекомыми, а также контактно и через зараженные вирусом корма. Для человека данное заболевание не представляет угрозы.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Опасный вирус рогатого скота выявили в Самарской области

Для локализации инфекции в Шигонском районе проводится комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке