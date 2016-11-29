Магнитка включилась в процесс импортозамещения

Президент России Владимир Путин обсудил с председателем совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктором Рашниковым перспективы развития предприятия. Модернизация производства позволила комбинату активнее участвовать в процессе импортозамещения.

Глава компании сообщил, что для повышения эффективности работы комбината за 15 лет в него было вложено 10 млрд рублей. Теперь Магнитка способна удовлетворить потребности российских заказчиков.



— Это позволило нам полностью переоснаститься, мы добавили абсолютной мощности на 3 млн т, но главное — мы улучшили структуру и добавили того же холоднокатаного проката в два раза с пуском стана-2000, который вы запускали, — рассказал он к президенту. — Добавили на 1,5 тыс. т толстого листа и закрыли всю потребность сегодня в металле для производства труб большого диаметра. Мы сегодня ничего не закупаем за рубежом, все трубы делаем у нас.

Владимир Путин поинтересовался, как обстоят дела с производством продукции для отечественной автомобильной промышленности. Виктор Рашников сообщил, что сегодня комбинат закрывает всю потребность российских заводов, 70% производит для «АвтоВАЗа», 50% — для ГАЗа, 50% — для КамАЗа.



— Для иностранных заводов, которые сегодня у нас (локализовали производство на территории РФ — «Известия») — это «Форд», «Фольксваген», «Рено», — мы поставляем порядка 50 тыс. по году. «Форд» — полностью покрываем всю потребность, которую он запрашивает, — пояснил глава ММК. — Все проекты были направлены на продукцию для внутреннего рынка, и должен сказать, что мы ее увеличили. Если в 2000 году мы делали 3,5 млн тонн для внутреннего рынка, то сегодня делаем 9,5 млн, то есть на внутренний рынок мы добавили продукции на 6 млн. тонн

Виктор Рашников также заверил главу государства, что благодаря расширению производства в ближайшие годы в России будет закрыта потребность в оцинковке.

Еще одна тема, которая заинтересовала президента, — заработные платы на предприятии. По словам Виктора Рашникова, сейчас средняя заработная плата на комбинате составляет 51 тыс. рублей в месяц, в этом году планируется ее увеличить на 7%, после чего в среднем работники ММК будут получать 55 тыс. рублей.