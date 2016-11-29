В Петербурге уволили чиновника за «ремонт» дороги в фоторедакторе

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко уволил чиновника, который с помощью фоторедактора «отремонтировал» дорогу в Приморском районе. Об этом градоначальник сказал во время заседания правительства города.

«Ни в какие ворота не лезут попытки «липовать», — приводит слова губернатора ИА «Невские новости». Полтавченко напомнил собравшимся, что на портале «Наш Петербург» был опубликован отчет о ремонте дороги в Приморском районе, который сопровождался «документальными» фото. Позже выяснилось, что фото были отредактированы, а работы по факту не сделана.



«Заниматься фотошопом и «липовать» — это просто глупо. Не фотошопом надо заниматься, а работой», — сказал Полтавченко.

Он пригрозил увольнением всем, кто захочет сымитировать бурную деятельность.