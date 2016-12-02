«Чахкиев начнет нервничать после нескольких моих ударов»

3 декабря в Москве пройдет бой за звание Интерконтинентального чемпиона WBA в первом тяжелом весе, в котором встретятся два россиянина: 30-летний Максим Власов (35-2, 18 КО) и 33-летний Рахим Чахкиев (26-2, 19 КО). Победитель этого поединка получит реальный шанс претендовать на пояс чемпиона мира WBA.



Незадолго до боя корреспондент «Известий» Азамат Бостанов встретился с Максимом Власовом и расспросил его о подготовке к бою и планах на ближайшее будущее.

— Команда Чахкиева об­ъявила, что Рахим воз­держивается от комментар­иев по этому бою и пол­ностью закрыт для ­прессы. На твой взгляд, это правильно?



— Мне не нравится такая позиция. Бои такого уровня должны максимально освещаться со всех сторон. В том числе и со стороны спортсменов — людям это интересно, им интересен бой, когда они знают максимум о боксерах. Потому что мы выходим на ринг не только ради себя, но и ради болельщиков. Мы должны давать публике шоу. Ведь если бы не было зрителей, не было бы и бокса.



— Как правило, в Росс­ии стараются избегать­ проведения боев между соотечественниками. Как думаешь, почему?



— Сложно сказать, но эти бои неизбежны. У нас очень много хороших бойцов, тем более в крузервейте, и рано или поздно придется сражаться между собой, чтобы выявить лучшего. И, на мой взгляд, это нормально. Каждый уважающий себя боец хочет доказать, что он лучший.



— Что для тебя озн­ачает бой с Чахкиевым? Это главное испытание в твоей карьере?



— Мой бой с Исмаилом Силлахом был важнее предстоящего боя с Чахкиевым. Именно после него обо мне снова заговорили, появились разные варианты развития карьеры. И теперь мое место — только в хороших боях на телевидении. Бой с Чахкиевым вряд ли бы удалось организовать, не будь в моем активе победы над украинским боксером.



Понятно, что победа над Чахкиевым может резко приблизить меня к вершине, но я не зациклен на этом. Я люблю бокс и получаю удовольствие от самого процесса. И если даже не смогу победить Рахима, для меня ничего не изменится. Я буду продолжать боксировать, то есть заниматься своим любимым делом.



— Нет ли у тебя ощущения, что в бою с Рахимом тебя «бросают под танк»?



— Абсолютно нет! Наоборот, считаю, что в этом поединке у меня хорошие шансы на победу. Рахим очень сильный и взрывной боксер, но достаточно однообразный. Много лет назад, когда я только начинал свой путь в профессионалах, а Рахим еще был любителем, мы провели несколько раундов спарринга. Тогда я еще выступал в среднем весе, а Рахим всегда был мощным. Помню, что было непросто, но смотрелся я неплохо. Это была, пожалуй, наше единственная встреча.



— Какие сильные и слабые стор­оны своего соперника ты мог бы выделить?



— Рахим — физически сильный спортсмен, и это, пожалуй, его главное преимущество. Опасаться следует только его взрывных резких атак. В данный момент мне уже поздно заниматься наращиванием мышечной массы, над чем я работал раньше. Особенность моего организма не позволяет быстро нарастить мышцы. Но, на мой взгляд, чрезмерный объем мышечной массы — не всегда хорошо. Мышцы требуют много кислорода. Думаю, это и есть причина плохой выносливости Чахкиева.



— Как считаешь, какую ­стратегию он выберет?



— Анализируя последние бои Чахкиева, я вижу, что тренер пытается изменить его, заставляет боксировать более размеренно и спокойно, периодически взрываясь жесткими атаками. Думаю, что он постарается начать наш бой так же. Но после нескольких пропущенных ударов начнет нервничать и сбиваться на свой старый стиль ведения боя, чтобы постараться закончить поединок досрочно.



— Где и как ты готовился к этому бою?



— Готовлюсь дома в Самаре под руководством своего тренера Виктора Петроченко. Единственная особенность — это акцент на работу с агрессивным левшой. Помогают мне в основном ребята, с которыми я тренируюсь постоянно, — это Манвел Саргсян и Егор Бакулин. Иногда подключаем боксеров из других залов.



— Насколько нам известно, твои менеджеры плани­ровали бой с Кшиштофом Влодарч­иком этой осенью?



— Бой с Влодарчиком планировался после боя с Силлахом, но моя команда не смогла удовлетворить финансовые запросы польского боксера. Поэтому бой не состоялся. Надеюсь в будущем нам удастся организовать его.



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