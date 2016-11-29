Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС накрыли уникальной аркой. Видео

Новая уникальная арка установлена над объектом «Укрытие», накрывающим разрушенный в 1986 году четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).



Торжественная церемония по поводу завершения установки нового защитного укрытия проходит во вторник на промышленной площадке станции. В ней принимает участие президент Украины Петр Порошенко, представители компаний-подрядчиков, а также стран-доноров.



Защитное сооружение весит 36 тыс. т, длина его составляет 108 м, а ширина — 110 м. Монтажные работы длились полмесяца. Саркофаг строился в 300 м от АЭС. Для установки было задействовано 224 гидравлических домкрата. Арка — самая большая конструкция в мире, которую когда-либо передвигали таким способом.



Видео сборки новой защитной арки над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции опубликовано в аккаунте EBRD в Twitter.



По предварительным расчетам срок эксплуатации этого защитного укрытия составит около 100 лет, сообщает телеканал «Звезда».



Напомним, во время аварии 26 апреля 1986 года четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции был частично разрушен. На энергоблоке хранится около 200 т радиоактивных материалов.

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