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Средняя доходность вложения пенсий за 9 месяцев составила 10,6%: ЦБ РФ

Усредненный показатель фондов оказался хуже результата ВЭБа

Средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в январе-сентябре 2016 года составила 10,6% годовых, а доходность от размещения пенсионных резервов – 10,9% годовых при инфляции 5,4% годовых, сообщил во вторник Банк России на своем сайте.

Максимальная доходность у НПФ превысила 14%, минимальная составила 2,5%, следует из данных регулятора.

Почти половина пенсионных накоплений вложена в корпоративные облигации, при этом за девять месяцев прирост субиндекса облигаций составил 11,8% годовых. Основными направлениями для размещения пенсионных резервов остаются корпоративные облигации и акции.

Объем пенсионных накоплений и резервов НПФ в январе-сентябре увеличился на 3,3% до 3,2 трлн рублей, а отношение этих средств к ВВП – до 3,9%. Прирост пенсионных средств обеспечили результаты от их инвестирования.

Для сравнения, Внешэкономбанк, управляющий пенсионными накоплениями так называемых "молчунов", за девять месяцев показал доходность 11,18% годовых (при этом за период с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года этот показатель составлял 12,37% годовых).

Согласно данным Росстата, инфляция в годовом выражении на начало октября составила 6,4%, оказавшись, таким образом, почти вдвое ниже доходности от инвестирования накоплений ВЭБа.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Средняя доходность вложения пенсий за 9 месяцев составила 10,6%: ЦБ РФ

Усредненный показатель фондов оказался хуже результата ВЭБа

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