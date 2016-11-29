Средняя доходность вложения пенсий за 9 месяцев составила 10,6%: ЦБ РФ

Средневзвешенна я доходность инвестирования пенсионных накоплений негосударственн ых пенсионных фондов (НПФ) в январе-сентябре 2016 года составила 10,6% годовых, а доходность от размещения пенсионных резервов – 10,9% годовых при инфляции 5,4% годовых, сообщил во вторник Банк России на своем сайте.



Максимальная доходность у НПФ превысила 14%, минимальная составила 2,5%, следует из данных регулятора.



Почти половина пенсионных накоплений вложена в корпоративные облигации, при этом за девять месяцев прирост субиндекса облигаций составил 11,8% годовых. Основными направлениями для размещения пенсионных резервов остаются корпоративные облигации и акции.



Объем пенсионных накоплений и резервов НПФ в январе-сентябре увеличился на 3,3% до 3,2 трлн рублей, а отношение этих средств к ВВП – до 3,9%. Прирост пенсионных средств обеспечили результаты от их инвестирования.



Для сравнения, Внешэкономбанк, управляющий пенсионными накоплениями так называемых "молчунов", за девять месяцев показал доходность 11,18% годовых (при этом за период с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года этот показатель составлял 12,37% годовых).



Согласно данным Росстата, инфляция в годовом выражении на начало октября составила 6,4%, оказавшись, таким образом, почти вдвое ниже доходности от инвестирования накоплений ВЭБа.

