Высокая мода из апельсинов, рыбы и кукурузы

В Милане прошла Green Fashion Week, на которой дизайнеры со всего мира представили свои эко-коллекции. Показы, на первый взгляд, не отличались от любых иных — длинноногие девушки, платья ручной работы, модная тусовка, байеры. Но все, что увидели на подиуме гости, создано с учетом бережного отношения к природе. Поэтому среди посетителей были представители ООН и министерства окружающей среды Италии.

Изюминкой мероприятия стала презентация новых материалов.

— Этот файбер сделан из апельсинов, — рассказывает директор недели моды Лука Молинари. — Технологию производители держат в тайне, но чтобы ткань была прочной, используют эко-шелк. Кокон шелкопряда отправляется на переработку, лишь когда бабочка покинет его. Ни одно насекомое при производстве не пострадало.



Фото: Зоя Игумнова

Эко-файбер не пахнет апельсинами и даже не оранжевого цвета - полотно молочного оттенка и... вкуса. В эко-моде вообще много вкусного. «Даже сладкого, — продолжает Лука Молинари. — Вот, например, эти манекены сделаны из сахара».



О химии просветленные дизайнеры вообще не вспоминают, ратуют только за натуральный продукт. То, что можно употреблять в пищу, используется и для подиума.

Фото: Зоя Игумнова

— Мои платья сделаны из маиса, пшеницы и конопли. Я хотела бы приоткрыть глубину природы, призвать людей ценить ее подарки, — рассказала дизайнер из Италии Сильвия Джованарди.

Коллекция Сильвии — дань ее увлечению Японией, где по мнению дизайнера, к природе относятся особенно уважительно. Одно из платьев изготовлено из журавликов-оригами, сделанных из ткани с добавлением волокон кукурузы. Для окраски материалов использованы куркума, ягоды гардении, бразильское дерево.

Как ни странно, сами дизайнеры считают моду вредной для природы отраслью. По мнению Джованарди, мода идет следом за нефтедобычей. Для производства хлопка используют пестициды, которые истощают почву, загрязняют водоемы и вызывают заболевания среди фермеров. Платят за работу этим людям гроши, а быстро меняющаяся мода питает "порочный круг потребительства".

Фото: Зоя Игумнова

Учитывая все это, дизайнеры на Green Fashion Week не искали простых путей. Модельер из Хорватии Кристина Бурджа представила коллекцию вечерних нарядов из бархата и кружев, которые попали к ней буквально с помойки.

— Это - обрезки того, что осталась на фабрике, производящей одежду, - говорит Кристина. – Мало того, за них я не заплатила ни цента.

Философия известного модельера из Дании Виктории Ладефогед — дать вторую жизнь ненужной спецодежде.

Фото: Зоя Игумнова

— Платье, в котором я представляла свою коллекцию, сшито из униформы поваров. Видите, сколько карманов у моей юбки, в них все что хочешь можно спрятать, — раскрыла тайны производства дизайнер и достала из кармана ножницы.

— Вы используете только кухонный текстиль? – поинтересовалась корреспондент «Известий».

— Не только. Постельное белье из больниц и гостиниц, медицинские халаты, скатерти из ресторанов... Не переживайте - все это проходит надежную санобработку, прежде чем я начну кроить. Для кого-то это отбросы, а для меня - настоящее золотое дно. Мне непонятно, почему качественный текстиль выкидывают на помойку.

Швейцарский дизайнер Яна Келлер, погрузившись в тему экологии, стала вегетарианкой.

— Для моих сумочек специально не выращивают бычков. Я делаю обувь и аксессуары из кожи животных, которых выращивали на мясо. Беру то, что остается на мясокомбинате, простите за подробности, - сообщила Яна.

Фото предоставлено GD MAJOR Entertainment

Сделать из ничего «красиво», использовать то, что лежит под ногами, беречь природу и думать о будущем, — с такими постулатами живут сегодня продвинутые модные дома. Поэтому итогом Green Fashion Week стал серьезный документ — доклад о состоянии окружающей среды и ее устойчивости, который будет передан в ООН.



Также дизайнеры стали участниками программы восстановления лесов Амазонки. И, как сказал президент Green Fashion Week Гуидо Дольче, в их компании явно не хватает Леонардо ДиКаприо, который, как выяснилось, беспокоится за экологию в еще более глобальных масштабах.