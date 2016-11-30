Чиновникам запретят отбирать квартиры у добросовестных приобретателей

Законопроект, защищающий права добросовестных приобретателей жилья, будет принят в весеннюю сессию, сообщил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. Разработанный Минэкономразвития документ устанавливает запрет на изъятие у добросовестного приобретателя жилья, если оно является единственным. Даже если когда-то оно было приватизировано с нарушениями.

В последние годы власти регионов и муниципалитетов пересматривают документы 90-х годов о приватизации жилья. И когда находят нарушения, обращаются в суды. Однако за прошедшие десятилетия недвижимость, пусть и приватизированная с нарушениями, зачастую в обход закона, несколько раз меняла собственников. И теперь крайними оказываются те, кто добросовестно приобрел жилье и сейчас живет там. Именно таких собственников власти вызывают в качестве ответчиков. И после решения суда о том, что недвижимость когда-то была изъята из собственности государства незаконно, эти жильцы оказываются на улице. Принятие закона оградит их от потери единственного жилья. Однако члены Общественной палаты, где документ сейчас проходит экспертизу, выявили в нем ряд недостатков.

Как сообщила «Известиям» председатель комиссии ОП по общественному контролю, зампредседателя совета Исследовательского центра частного права при президенте Лидия Михеева, законопроект, несмотря на то что он защищает права граждан, создает определенную коллизию. А именно — нарушает принцип равенства собственников.

— Все собственники по Конституции равны: государство, физические и юридические лица, — говорит Лидия Михеева. — А здесь вводится довольно странное для нашей правовой системы правило: публично-правовые субъекты (Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования) не смогут истребовать из чужого незаконного владения имущество, которое по классическим правовым канонам всегда можно было бы истребовать — в том числе у добросовестных приобретателей. Создается странная для нашей правовой системы коллизия. Хотя с точки зрения исправления сложившейся ситуации законодатель предпринял первый шаг, показавшийся ему само собой разумеющимся: просто запретить отбирать квартиры, потому что такое изъятие стало массовым.

В экспертном заключении, которое в ближайшее время обнародует Общественная палата, говорится, что убытки за незаконные действия чиновников не должны нести ни добросовестные приобретатели, ни государство: претензии должны быть предъявлены виновным.

— У нас возникает вопрос: а нельзя ли найти того, кто изначально был виноват в том, что квартира была изъята из госсобственности? — сказала Лидия Михеева. — Ведь были какие-то чиновники, которые, возможно, за взятку давали согласие, использовали какие-то поддельные документы, мошеннические схемы. Надлежащим правовым решением в таких случаях является поиск непосредственно виновных и привлечение их к ответственности. Я не имею в виду только уголовную ответственность. С них в любом случае должны быть взысканы убытки государства.

Она также обратила внимание, что в законопроекте МЭР есть моменты, непонятные даже многим юристам: сначала там говорится о запрете на изъятие у добросовестного приобретателя единственного жилья, а затем о том, что в случае изъятия гражданину положена компенсация. Когда и при каких обстоятельствах последняя норма должна действовать, законодателям следует прописать более подробно, считает эксперт.

Депутат Михаил Емельянов пояснил, что формулировки будут уточнены, когда документ поступит в Госдуму. Вместе с тем он отметил, что комитет по госстроительству и законодательству будет рекомендовать принять законопроект. А что касается убытков государства, то соблюдение прав добросовестного приобретателя важнее.

— Надо в первую очередь защищать права гражданина, потому что по сравнению с государством это заведомо более слабая сторона, — сказал Михаил Емельянов. — Добросовестный приобретатель должен быть защищен от судебных преследований. Тем более когда дело касается жилья, особенно единственного. Не думаю, что у законодателей будут какие-то сомнения.

Парламентарий подчеркнул, что региональные власти стараются предъявлять претензии тем, кто честно купил жилье, когда-то незаконно изъятое у государства, потому что это гораздо проще, чем искать конкретных виновных.

— В результате тысячи граждан лишаются жилья, за которое они заплатили свои деньги. При том, что они ни в чем не виноваты, — заключил депутат.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская высказала мнение, что добросовестных приобретателей жилья лучше оставить в покое и дать им жить в честно купленных квартирах.

— Если была вина должностных лиц государства, убытки надо взыскивать с того чиновника, который принимал незаконное решение или неправильно оформлял документы, — сказала Галина Хованская «Известиям». — В принципе это возможно и через 20 лет. Для этого нужна лишь политическая воля и наличие в живых этого человека.

Депутат отметила, что случаев, когда за незаконные действия чиновников расплачиваются добросовестные граждане, достаточно много.