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«Лукойл» вдвое снизил чистую прибыль в январе–сентябре

В выручке компания за это время потеряла 12,7%

Чистая прибыль крупнейшей российской нефтяной компании «Лукойл» в январе–сентябре 2016 года снизилась в 2,2 раза в годовом исчислении, до 160,2 млрд рублей, говорится в отчете по стандартам МСФО.

Выручка «Лукойла» за этот период снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 12,7% и составила 3,8 трлн рублей.

По итогам третьего квартала чистая прибыль упала в 3,4 раза, до 54,8 млрд рублей, выручка сократилась на 10,6%, до 1,3 трлн рублей.

Значительное снижение чистой прибыли компания связывает с волатильностью курса рубля, снижением средних международных цен на углеводороды, повышением базовой ставки НДПИ на нефть, снижением компенсации по иракскому проекту «Западная Курна-2», а также ростом транспортных тарифов.

Капитальные затраты «Лукойла» за девять месяцев снизились на 19,9%, до 357,4 млрд рублей. За аналогичный период 2015 года показатель составлял 446 млрд рублей.

Добыча углеводородов в январе-сентябре составила 606 млн баррелей нефтяного эквивалента, что на 6,4% ниже показателя за аналогичный период 2015 года. Снижение в основном связано с сокращением объемов компенсационной нефти по проекту «Западная Курна-2», а также с естественным снижением добычи на зрелых месторождениях в Западной Сибири, поясняет компания.

При этом «Лукойл» достиг роста добычи нефти в Тимано-Печоре и Предуралье на 3,7% и 1,5% соответственно, а также роста добычи газа на 2% в основном за счет международных проектов в Узбекистане, Казахстане и Азербайджане. Положительное влияние на динамику добычи нефти на территории России оказал запуск в III квартале тестовой добычи на месторождениях имени Филановского и Пякяхинском.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

«Лукойл» вдвое снизил чистую прибыль в январе–сентябре

В выручке компания за это время потеряла 12,7%

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