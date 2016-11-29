Лишь практика покажет, как посторонние возместят вред от преступлений

Управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов заявил «Известиям», что норма проекта постановления пленума Верховного суда РФ о том, что вред от совершенного преступления смогут возмещать не только обвиняемые, но и посторонние люди, понятна позиция государства, однако не совсем ясна прикладная сторона вопроса.

По словам Бишенова, совершенно понятной в анализируемом вопросе является позиция государства, особенно применительно к вопросу о возмещении ущерба, нанесенного преступлением в сфере экономики.

«Однако намного меньше ясности в том, как с прикладной точки зрения, процессуально, это будет влиять на характер и размер назначаемого судом наказания — как в каждом конкретном случае судья будет оценивать ситуацию и насколько эта ситуация будет в пользу подсудимого. Ответ на данные вопросы наглядно даст судебная практика, которая будет формироваться», — пояснил он «Известиям».

Ранее во вторник стало известно, что, по мнению ВС РФ, вред от совершенного преступления могут возмещать не только обвиняемые, но и посторонние люди. Согласно решению возмещение ущерба и заглаживание вреда могут быть произведены не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами. В случае совершения преступлений, предусмотренных ст. 199 и 199.1 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»), возмещение ущерба допускается и организацией, уклонение от уплаты налогов и сборов с которой вменяется лицу.

Причем обещания возместить ущерб или загладить вред в будущем не являются обстоятельствами для освобождения от уголовной ответственности.