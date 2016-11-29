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СМИ: Улюкаев обсуждал выведение «Роснефти» из-под госконтроля

Экс-министр экономического развития предлагал сократить госдолю в компании до 50%

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев незадолго до своего задержания неофициально обсуждал с коллегами по правительству возможность вывода компании «Роснефть» из-под госконтроля.

По данным двух источников Reuters, министр предлагал сократить госдолю «Роснефти» до 50%.

Сейчас государство через ОАО «Роснефтегаз» владеет 69,5% «Роснефти».

Напомним, Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Бaшнефти».

На следующий день президент России Владимир Путин освободил министра от должности в связи с утратой доверия.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

СМИ: Улюкаев обсуждал выведение «Роснефти» из-под госконтроля

Экс-министр экономического развития предлагал сократить госдолю в компании до 50%

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