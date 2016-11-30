Нужен выпускник с опытом работы...

Сейчас можно часто услышать, что при устройстве на работу важен не столько диплом, сколько опыт. Заговорили даже о рисках девальвации высшего образования — нужно ли оно, если на практике приоритеты зачастую отдаются не оценкам, а реальным навыкам и опыту? Значит ли это, что качество выпускников вузов перестало соответствовать потребностям рынка труда?

Эта тема складывается из нескольких аспектов.

Во-первых, нельзя отрицать, что сейчас высшее образование стало массовым. Сравнивать его с тем, что было лет 40 назад, когда только 20–30% выпускников школ поступали в вузы, просто неуместно — сегодня статистика показывает, что процент вырос до 70–80, а для Москвы и того больше — 80–90%. И надо понимать, что массовое производство не в состоянии обеспечить такое же качество, как производство, скажем так, эксклюзивное.

Во-вторых, раньше была плановая экономика, которая давала четкое понимание, специалиста с какими компетенциями надо было готовить для конкретного региона, производства. Сейчас в условиях диверсификации экономики стало намного сложнее делать госзаказ на нужного сотрудника.

Достаточно ли диплома, чтобы работодатель увидел в кандидате перспективного специалиста? Конечно, нет. Очевидно, что человек с опытом будет иметь явные преимущества. Однако документ о высшем образовании для большинства специальностей является абсолютно необходимым — без этого на собеседовании не пройти даже первичный отбор. Высокая конкуренция на рынке труда требует дополнительных гарантий качества знаний, а также доказательств владения необходимыми компетенциями.

Сейчас Минтруд разрабатывает профессиональные стандарты для всех специальностей, будь то геолог, воспитатель или машиностроитель. После их утверждения в Минобрнауки будут создаваться или актуализироваться образовательные стандарты — знания, умения и навыки, которые должны обеспечить необходимые компетенции... Это очень большая работа, которая уже ведется около трех лет и на которую еще потребуется минимум один год.

Мне кажется, нужна более гибкая система, которая позволила бы оперативнее актуализировать учебные программы в вузах. В частности, много возможностей для подготовки востребованного специалиста дают прямые связи университетов с работодателями — при условии, что вуз пользуется определенной свободой. Поэтому надо сделать так, чтобы лучшие университеты имели возможность вносить изменения, не дожидаясь решений Минтруда по профстандартам или Министерства образования и науки — по госстандартам образования. Одновременно необходимо стимулировать вузы на усиление диалога с работодателями. Понятно, что если студент проходил практику в известной компании, его захотят увидеть у себя и другие работодатели.

Однако, как ректор университета, я знаю, как сложно интегрировать в процесс подготовки кадров самих работодателей. Они не стремятся разрабатывать свои курсы и читать лекции. Скорее они соглашаются на разовые встречи, мастер-классы.

Как вовлечь их в образовательный процесс? У нас очень мало профессиональных сообществ, нам просто необходимы союзы инженеров-геологов, дерматологов, строителей, учителей физики, металлургов... Такие формы самоорганизации и дадут механизмы сотрудничества с вузами. Именно работодатели должны понять, что без взаимной помощи хорошего молодого сотрудника они не получат. Если рынок нуждается в кадрах с практической подготовкой, то давайте участвовать в этом процессе вместе.

Сейчас сильные вузы находят способы взаимодействия с работодателями напрямую, организуют прохождение практик, проводят летние школы, вывозят студентов на производственные экскурсии, разрабатывают спецкурсы... И университеты заинтересованы в том, чтобы открыто показывать, на каких предприятиях, в каких организациях студенты закрепляют умения и навыки.

У себя в университете мы приступили к созданию банка данных студентов — для молодого специалиста формируется портфолио, которое к выпускному курсу становится солидным дополнением к резюме, вносит в него конкретные профессиональные достижения. Многие студенты дают добро на публикацию этого портфолио в открытом доступе. И это работает.

Я уверен в том, что только одной хорошей учебы мало. Надо и наукой заниматься, и творческие амбиции удовлетворять, и лидерские качества развивать, и, конечно, попробовать себя в профессии. В частности, многие магистранты — это уже дипломированные специалисты, и несколько лет назад мы перенесли занятия в магистратуре на вторую половину дня, чтобы было удобнее совмещать работу и учебу. Однако и учиться надо хорошо. Конечно, прыткого троечника, который уже имеет багаж опыта за плечами, на работу возьмут, однако без фундаментальных знаний, аналитических способностей, системного подхода он вряд ли сможет сам подняться по карьерной лестнице. Выполнять механические однотипные функции — пожалуйста. Это уровень умений и навыков. А вот выход на творческие профессиональные компетенции закладывается хорошим высшим образованием.

Хотя мы не должны забывать и о том, что тройка — это «удовлетворительно», то есть если она получена в сильном вузе, то у студента есть знания, достаточные для профессиональной деятельности. В то же время оценку реальным умениям и навыкам дать сложнее. Многие приобретаются со временем, с практикой. Вот, например, среди журналистов много историков, экономистов, политологов, даже инженеров и химиков. При сборе статистики можно ли сказать, что они работают по специальности? С гуманитарным профилем возникает вполне серьезный вопрос. Но есть профессии, где знания накапливаются опытом и практикой. Без знаний большого объема, без лабораторных работ, без закрепления теории на практике ни медикам, ни, например, инженерам невозможно обойтись. Тройка, поставленная в вузе за знания, и тройка, которую выпускник получает у работодателя за свои действия, должны быть соотносимы.

Я ни в коем случае не призываю студентов искать места для подработок, чтобы получить необходимый стаж для лучшего трудоустройства после окончания вуза. Я призываю вузы, работодателей, министерства и ведомства более конструктивно выстраивать отношения, если хотите — совместную деятельность, чтобы обеспечить высокий уровень подготовки выпускников вузов. Но каждый должен делать (и хорошо делать) свою основную работу. Поэтому инициатива и ответственность здесь в первую очередь за вузами и за их выпускающими кафедрами.

Автор — ректор РУДН, председатель Всероссийской аттестационной комиссии, академик Российской академии образования, министр образования РФ (1998–2004)

Все мнения >>

