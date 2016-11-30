В России введут моду на экологию

Год экологии в России, который стартует 27 декабря, начнется «с конкретных дел», заявил в Кремле на заседании оргкомитета по подготовке к Году экологии спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, экс-глава администрации президента Сергей Иванов. Негативное влияние на окружающую среду можно снизить за счет новых технологий и перенимая мировой опыт.

— Рабочая группа под председательством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского готовит доклад, посвященный экологическому развитию нашей страны, по результатам рассмотрения документа президентом будут даны конкретные поручения, формирующие экологическую повестку государства на среднесрочную перспективу, — сказал в ходе заседания Сергей Иванов.

План мероприятий на Год экологии уже согласован. По словам министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, ответственного за подготовку этого документа, он предусматривает более 600 мероприятий во всех регионах страны. Общий объем финансирования в части модернизации, строительства составляет более 340 млрд рублей. И пока план окончательно не утвержден распоряжением правительства, он может и будет дополняться.



Фото: ИЗЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Сергей Донской считает, что важнейшая часть программы Года экологии — это стимулирование перехода предприятий на новые технологии, которые помогают снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Сергей Иванов, в свою очередь, уточнил, что при этом основная нагрузка по проведению природоохранных мероприятий в России ложится не на бюджет, а на предпринимателей.

— Общая сумма природоохранных инвестиций, предусмотренных уже подписанными соглашениями, составляет 24 млрд рублей, всего же в план Года экологии включено 64 мероприятия, которые на территории 22 регионов будет реализовывать 31 наша крупная российская компания, — сказал Сергей Иванов.



До конца года планируется заключить еще 13 таких соглашений. Эффект от этой работы ощутим, по словам Сергея Иванова, только в рамках уже подписанных соглашений с бизнесом, планируемое сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составит более 70 тыс. т в год.

Сергей Донской заметил, что у собравшихся есть ровно неделя, чтобы дополнить план Года экологии мероприятиями регионов и проектами федеральных ведомств.



Несанкционированные свалки

Один из ключевых вопросов, который также обсуждался на заседании оргкомитета, касался несанкционированных свалок.



По словам Сергея Иванова, в стране насчитывается около 20 тыс. нелегальных полигонов и свалок. Спецпредставитель президента уточнил, что существует много вариантов, как избавиться от мусора, но основной приоритет — переработка и утилизация.

Сейчас уровень переработки составляет всего 7,5%, тогда как в советское время перерабатывалось до 60% всей бумаги, 53% текстиля и 30% шин и покрышек.



Фото: ИЗЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— У нас сейчас, к сожалению, редко вспоминают о том, что отходы — это тоже ресурсы, — заявил Иванов, добавив, что для бизнеса должны заработать экономические стимулы для использования вторичных ресурсов.

Чтобы эту проблему решить, необходимо, по словам Сергея Иванова, построить новые современные мусороперерабатывающие заводы, используя мировой опыт.

Наиболее остро проблема свалок стоит в Подмосковье. Поэтому именно там, как отметил министр Сергей Донской, в 2017 году начнет строиться завод по переработке мусора.

— В Подмосковье земли нет или она золотая, и со свалками вопрос стоит очень остро, — заявил Сергей Иванов. Он также предложил оснастить все мусоровозы системой ГЛОНАСС и жестко отслеживать их передвижение.



— Путевые листы — это просто бумажка, только ГЛОНАСС поможет увидеть, куда мусоровоз едет на самом деле, — считает Сергей Иванов.

Кроме Подмосковья, есть решение построить такой завод в Башкирии, и планируется — в Крыму.



Министр Сергей Донской, в свою очередь, подчеркнул, что по поручению президента будет разработана и запущена интерактивная карта мусорных свалок. А глава профильного комитета Госдумы, сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева пообещала, что общественность будет осуществлять контроль за ее реальным наполнением. По ее словам, в ряде регионов власти бывают заинтересованы в сокрытии незаконных свалок.



— Бывают случаи, когда регион показывает одно количество свалок, а на самом деле их гораздо больше, — сказала Ольга Тимофеева.

Отравляющие фосфаты

Использованные моющие средства стекают с общими стоками в водоемы, а очистные сооружения не способны обезопасить россиян от фосфатов, которые негативно влияют на человеческий организм, сообщила в ходе заседания руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.



— Высокое содержание фосфатов в открытых водоемах ведет к развитию различных микроорганизмов, сине-зеленых водорослей, которые ухудшают качество воды, — добавила она.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что ее ведомство будет добиваться изменения норматива использования фосфата при производстве моющих средств. По ее словам, если нормы изменятся, то от этого граждане только выиграют. Основные производители чистящих и моющих средств, работающие на территории Таможенного союза, как правило, транснациональные компании, и в других странах они давно используют более экологичные формулы производимых средств.



Анна Попова отметила, что воду из водоемов, куда попадают очищенные стоки, употребляют более 73 млн жителей России. По нынешним нормам содержание фосфатов может достигать 17–30%, для более экологичного производства его надо снизить до 2–4%.



Сергей Иванов идею поддержал, заявив, что двух мнений на этот счет быть не может и надо действительно как можно быстрее отказаться от фосфатов в производстве.​​​​​​​

Фото: ИЗЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе





Общественный запрос

Подводя итоги совещания, Сергей Иванов заявил, что в России сформировался социальный заказ на улучшение экологической обстановки.

Спецпредставитель президента напомнил о результатах опросов общественного мнения, которые показывают, что граждан всё больше беспокоит состояние окружающей среды.

— Наша задача — активно взаимодействовать с гражданским обществом, привлекать неравнодушных граждан и волонтеров для наведения порядка, без их помощи дело с отходами, грязью и мусором мы вряд ли сдвинем с мертвой точки, — заявил Сергей Иванов. — Я общался со старшеклассниками, они поддержали идею возрождения зеленых патрулей. Пора прибраться в России, только силами чиновников это сделать не удастся.

В свою очередь, Ольга Тимофеева выступила с инициативой ввести «моду на экологию». По ее мнению, нужно сделать всё, чтобы заниматься экологией в стране стало престижно.

3 сентября президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2017 году Года экологии. Главой оргкомитета по проведению Года экологии в России был назначен спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

